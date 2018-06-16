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Макрон поддерживает создание центров для соискателей убежища за пределами ЕС

НовостиПолитика    16.06.2018 - 19:11
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Он подчеркнул, что многие из тех, кто отправляется в опасное путешествие по морю в ЕС, не имеет возможности получить там убежище

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает идею создания центров для соискателей убежища в странах, где мигранты обычно начинают свое путешествие в Европейский союз, передает BBC.

В частности, Макрон предложил строить миграционные центры в странах, из которых прибывают мигранты, в том числе в Ливии. Он подчеркнул, что многие из тех, кто отправляется в опасное путешествие по морю в ЕС, не имеет возможности получить убежище там, поскольку либо погибает по дороге, либо проводит месяцы ожидания в неудовлетворительных условиях, чтобы потом получить отказ.

Макрон считает, что рассмотрение ходатайств об убежище в странах, откуда прибывают мигранты, помогло бы избежать этих проблем.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступает за создание европейских центров, которые обрабатывали бы ходатайство об убежище беженцев у них на родине.

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Теги публикации: Евросоюз, Эммануэль Макрон, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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