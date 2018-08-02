Парламент Франції ухвалив новий закон про надання притулку

Зокрема, згідно із законом, прискорюється процедура надання притулку до 90 днів

Парламент Франції ухвалив закон про надання притулку та імміграції, який прискорює процедуру надання притулку шляхом максимального скорочення часу обробки заяв до 90 днів після в'їзду у Францію. Про це повідомляє видання Euractiv.

Зазначимо, раніше було потрібно 120 днів для подолання адміністративних перешкод.

Як повідомляється, текст законопроекту був прийнятий в остаточному читанні 100 голосами проти 25.

Крім того, згідно з новим законом, до шести місяців скорочується термін подачі заяви про притулок.

Відзначимо, що в 2017 році влада Франції отримали рекордну кількість заявок на притулок - більше 100 тисяч.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує ідею створення центрів для шукачів притулку в країнах, де мігранти зазвичай починають свою подорож в Європейський союз.

Зокрема, Макрон запропонував будувати міграційні центри в країнах, з яких прибувають мігранти, в тому числі в Лівії. Він підкреслив, що багато з тих, хто вирушає в небезпечну подорож по морю в ЄС, не має можливості отримати притулок там, оскільки гине в дорозі, або проводить місяці очікування в незадовільних умовах, щоб потім отримати відмову.

Також Макрон заявляв, що Франція більше не допустить створення ще одного табору з нелегальними мігрантами начебто самовільно побудованого табору в Кале, який був відомий як "Джунглі".