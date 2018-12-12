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Парламент Франции проголосует за недоверие правительству

Новости » Политика    12.12.2018 - 15:44
Парламент Франции проголосует за недоверие правительству
Фото: Эдуард Филипп (twitter.com/EPhilippePM)

В издании прогнозируют, что голосование завершится в пользу правительства

В парламенте Франции в четверг, 13 декабря, состоится голосование о вотуме недоверия правительству премьер-министра Эдуара Филиппа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

В издании прогнозируют, что голосование завершится в пользу правительства. У партии президента Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" 309 депутатов в 577-местной нижней палате парламента.

Отметим, по данным французского МВД, количество жертв в результате протестов во Франции возросло до пяти людей, 1407 человек ранены, из которых 46 - тяжело.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 10 декабря во Франции общее число задержанных в ходе акций протеста движения "желтых жилетов", которые проходят в стране из середины ноября, превысило 4,5 тыс. человек.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 10 декабря, объявил чрезвычайное экономическое положение в стране.

По данным банка Франции, в связи с протестами "желтых жилетов" замедлился экономический рост. На фоне протестов прогнозируется замедление экономического роста в последнем квартале 2018 года. Кроме того, исследование банка Франции также показало, что загрузка производственных мощностей упала до самого низкого уровня с мая 2018 года.

 

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