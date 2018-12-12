Парламент Франції проголосує за недовіру уряду

Фото: Едуард Філіп (twitter.com/EPhilippePM)

У виданні прогнозують, що голосування завершиться на користь уряду

У парламенті Франції у четвер, 13 грудня, відбудеться голосування про вотум недовіри уряду прем'єр-мінстра Едуара Філіпа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

У виданні прогнозують, що голосування завершиться на користь уряду. Партія президента Еммануеля Макрона "Вперед, Республіко!" має 309 депутатів у 577-місцевій нижній палаті парламенту.

Відзначимо, за даними французького МВС, кількість жертв внаслідок протестів у Франції зросла до п'яти людей, 1407 осіб поранено, з яких 46 - тяжко.

РБК-Україна писало, що станом на 10 грудня у Франції загальне число затриманих у ході акцій протесту руху "жовтих жилетів", що проходять в країні з середини листопада, перевищило 4,5 тис. осіб.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 10 грудня, оголосив надзвичайний економічний стан у країні.

За даними банку Франції, у зв'язку з протестами "жовтих жилетів" сповільнилося економічне зростання. Відомство на тлі протестів прогнозує уповільнення економічного зростання в останньому кварталі 2018 року. Крім того, дослідження банку Франції також показало, що завантаження виробничих потужностей впало до найнижчого рівня з травня 2018 року.