Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в Североатлантический альянс. За такое решение финские парламентарии проголосовали почти единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Парламент проголосовал 188 из 200 голосами за заявку Финляндии на вступление в НАТО. Не было ни одного воздержавшегося. Три евродепутата отсутствовали.

Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

Добавим также, что Анкара выдвинула требование, в случае выполнения которого Турция разблокирует процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.

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