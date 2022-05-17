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Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО

Фото: Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до Північноатлантичного альянсу. За таке рішення фінські парламентарії проголосували майже одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Парламент проголосував 188 з 200 голосами за заявку Фінляндії на вступ до НАТО. Не було жодного утримався. Три євродепутати були відсутні.

Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

Додамо також, що Анкара висунула вимогу, у разі виконання якої Туреччина розблокує процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

У свою чергу генсек НАТО Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.

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