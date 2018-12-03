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Парламент Эстонии призывает РФ немедленно освободить украинские корабли и моряков

Новости » Политика    03.12.2018 - 19:49
Парламент Эстонии призывает РФ немедленно освободить украинские корабли и моряков
Фото: парламент Эстонии (err.ee)

Парламент осуждает нападение РФ на украинские корабли в Керченском проливе и задержание украинских моряков

Парламент Эстонии принял декларацию в поддержку Украины после российской атаки на украинские корабли. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайте эстонского парламента.

В Эстонии заявляют, что Россия должна немедленно освободить украинские корабли вместе с моряками и позволить им беспрепятственно зайти в порты Украины. Парламент также осуждает нападение РФ на украинские корабли в Керченском проливе и задержание украинских моряков.

Эстонские депутаты призывают все страны поддержать Украину в ее защите своей территориальной целостности и поддержать призыв парламента Эстонии осудить агрессию РФ против суверенной Украины и не признавать незаконную аннексию Крыма.

Отметим, парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подготовила законопроект, который предусматривает отказ от ратификации пограничного договора с РФ и отзыв подписи Эстонии под этим соглашением.

Также ранее Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова из-за российской атаки на украинские корабли.

До этого президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила нападение России на украинские корабли в Азовском море вблизи Керченского пролива, назвав это происшествие "войной в Европе". Она также призвала международное сообщество жестко призвать Россию прекратить агрессию.

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