Парламент Эстонии призывает РФ немедленно освободить украинские корабли и моряков

Фото: парламент Эстонии (err.ee)

Парламент осуждает нападение РФ на украинские корабли в Керченском проливе и задержание украинских моряков

Парламент Эстонии принял декларацию в поддержку Украины после российской атаки на украинские корабли. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайте эстонского парламента.

В Эстонии заявляют, что Россия должна немедленно освободить украинские корабли вместе с моряками и позволить им беспрепятственно зайти в порты Украины. Парламент также осуждает нападение РФ на украинские корабли в Керченском проливе и задержание украинских моряков.

Эстонские депутаты призывают все страны поддержать Украину в ее защите своей территориальной целостности и поддержать призыв парламента Эстонии осудить агрессию РФ против суверенной Украины и не признавать незаконную аннексию Крыма.

Отметим, парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подготовила законопроект, который предусматривает отказ от ратификации пограничного договора с РФ и отзыв подписи Эстонии под этим соглашением.

Также ранее Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова из-за российской атаки на украинские корабли.

До этого президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила нападение России на украинские корабли в Азовском море вблизи Керченского пролива, назвав это происшествие "войной в Европе". Она также призвала международное сообщество жестко призвать Россию прекратить агрессию.