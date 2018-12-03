Парламент Естонії закликає РФ негайно звільнити українські кораблі і моряків

Фото: парламент Естонії (err.ee)

Парламент засуджує напад РФ на українські кораблі в Керченській протоці і затримання українських моряків

Парламент Естонії прийняв декларацію на підтримку України після російської атаки на українські кораблі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт естонського парламенту.

В Естонії заявляють, що Росія повинна негайно звільнити українські кораблі разом з моряками і дозволити їм безперешкодно зайти в порти України. Парламент також засуджує напад РФ на українські кораблі в Керченській протоці і затримання українських моряків.

Естонські депутати закликають всі країни підтримати Україну в її захисту своєї територіальної цілісності і підтримати заклик парламенту Естонії засудити агресію РФ проти суверенної України і не визнавати незаконну анексію Криму.

Зазначимо, парламентська опозиційна Консервативна народна партія Естонії (EKRE) підготувала законопроект, який передбачає відмову від ратифікації прикордонного договору з РФ та відкликання підпису Естонії під цією угодою.

Також раніше Міністерство закордонних справ (МЗС) Естонії викликало посла Росії в Естонії Олександра Петрова через російську атаку на українські кораблі.

До цього президент Естонії Керсті Кальюлайд засудила напад Росії на українські кораблі в Азовському морі поблизу Керченської протоки, назвавши цю подію "війною в Європі". Вона також закликала міжнародне співтовариство жорстко закликати Росію припинити агресію.