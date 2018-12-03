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В Эстонии предлагают расторгнуть соглашение с РФ о границе из-за ситуации в Керченском проливе

Новости » Политика    03.12.2018 - 16:37
В Эстонии предлагают расторгнуть соглашение с РФ о границе из-за ситуации в Керченском проливе
Фото: флаг партии (facebook.com/EKRE)

Причиной стала атака РФ на украинские корабли и моряков в Керченском проливе

Парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подготовила законопроект, который предусматривает отказ от ратификации пограничного договора с РФ и отзыв подписи Эстонии под этим соглашением. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ERR.

Сообщается, что причиной стала атака РФ на украинские корабли и моряков в Керченском проливе.

"Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров, - подчеркнул депутат Рийгикогу от EKRE Яак Мадиссон.

Отметим, ранее Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова из-за российской атаки на украинские корабли.

До этого президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила нападение России на украинские корабли в Азовском море вблизи Керченского пролива, назвав это происшествие "войной в Европе". Она также призвала международное сообщество жестко призвать Россию прекратить агрессию.

 

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