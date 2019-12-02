Комитет призвал Раду рассмотреть изменения в закон о НКРЭКУ

На этой неделе Верховная рада должна рассмотреть законопроект "О внесении изменений в закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" и других законов (по поводу приведения в соответствие с требованиями Конституции Украины). Об этом заявил глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, речь идет о законопроекте №2490 и альтернативном к нему.

"Есть несколько важных законопроектов, которые я бы просил парламент рассмотреть в те сессионные недели, которые у нас остались. Первое - это законопроекты о внесении изменений в закон Украины "О Нацкомиссии, осуществляющей государственное урегулирование энергетики и коммунальных услуг" №2490 и альтернативный", - заявил Герус.

Председатель комитета также отметил, что в случае непринятия закона с 1 января НКРЭКУ будет неправомочным регулятором.

"Нам очень важно до нового года принять это решение. Иначе у нас будет неправомочен регулятор НКРЭКУ с 1 января", - сказал он.

Напомним, в конце ноября Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла предварительное решение о сертификации оператора ГТС Украины.

Как писало РБК-Украина, в конце октября Герус анонсировал внесение законопроекта о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ). Он подчеркивал, что законопроект уже обсудили с Энергетическим сообществом.