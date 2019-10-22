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Законопроект о НКРЭКУ внесут на этой неделе, - Герус

Новости » Политика    22.10.2019 - 20:38
Законопроект о НКРЭКУ внесут на этой неделе, - Герус
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Согласно законопроекту комиссия в своей деятельности будет независимой от Кабинета министров

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) внесут на этой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Геруса "Интерфакс-Украина".

По его словам, законопроект уже обсудили с Энергетическим сообществом.

"В ближайшую неделю будет зарегистрирован. У нас есть законопроект, мы его уже обсудили с Энергетическим сообществом. Была еще встреча с представителями USAID, представителями американского посольства, Еврокомиссии. Мы договорились, что подождем и их комментарии, поэтому отложили регистрацию этого законопроекта на неделю-полторы", - заявил Герус.

Также он отметил, что согласно законопроекту комиссия в своей деятельности будет независимой от Кабинета министров.

"Будем законодательно определять таким образом, чтобы комиссия в своей деятельности была реально независимой от Кабинета министров, чтобы у нее было свое независимое финансирование, и чтобы она могла самостоятельно принимать решения", - заявил он.

Напомним, 14 июня Конституционный суд Украины признал неконституционным создание НКРЭКУ. В частности, суд признал не соответствующим Основному закону ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг". Позже КСУ опубликовал решение о неконституционности создания регулятора. Отметим, что некоторые положения КСУ вступают в силу с 31 декабря 2019 года.

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Новости Украины НКРЭКУАндрей Герус
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