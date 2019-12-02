Комітет закликав Раду розглянути зміни до закону про НКРЕКП

Цього тижня Верховна рада має розглянути законопроект "Про внесення змін до закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та інших законів (щодо приведення у відповідність до вимог Конституції України). Про це заявив голова комітету з питань енергетики Андрій Герус, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, йдеться про законопроект №2490 та альтернативний до нього.

"Є декілька важливих законопроектів, які б я просив парламент розглянути в ті сесійні тижні, які у нас залишились. Перше - це законопроекти про внесення змін до закону України "Про Нацкомісію, що здійснює державне врегулювання енергетики та комунальних послуг" № 2490 і альтернативний", - заявив Герус.

Голова комітету також наголосив, що у разі неприйняття закону з 1 січня НКРЕКП буде неправомочним регулятором.

"Нам дуже важливо до нового року прийняти це рішення. Інакше в нас буде неправомочний регулятор НКРЄКП з 1 січня", - сказав він.

Нагадаємо, в кінці листопада Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла попереднє рішення про сертифікацію оператора ГТС України.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня Герус анонсував внесення законопроекту про Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП). Він підкреслював, що законопроект уже обговорили з Енергетичним співтовариством.