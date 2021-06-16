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Парламент Чехии исключил компании России и Китая из тендера на новый энергоблок АЭС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Нижняя палата парламента Чехии исключила компании России и Китая из тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Таким образом при его возведении нельзя будет использовать российские и китайские технологии.

Об этом сообщило чешское информационное агентство ČTK.

Чешские депутаты рекомендовали правительству организовать новый тендер на завершение еще одного энергоблока АЭС "Дукованы", чтобы обеспечить наиболее эффективный, экономичный и безопасный проект.

Министерство промышленности и торговли Чехии выразило согласие с решением депутатов, которое еще должен одобрить Сенат (верхняя палата парламента).

Напомним, в апреле власти Чехии исключили российскую компанию из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы". В конкурсе примут участие трое кандидатов - из США, Франции и Южной Кореи.

Отметим, отношения между Чехией и Россией осложнились после того, как чешские спецслужбы выявили связи российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. Власти республики выдворили из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов и внесла Чехию в список "недружественных стран".

Как сообщало РБК-Украина, президент Чехии Милош Земан назвал решение России включить страну в список "недружественных стран" является "глупостью". По его словам, Москва сделала ошибку в отношении бывшего друга.

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