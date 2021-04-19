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Чехия исключила Россию из кандидатов на строительство блока АЭС

Новина українською → Прага, Понедельник 19 апреля 2021 20:12
Чехия исключила Россию из кандидатов на строительство блока АЭС Фото: атомная электростанция (flickr.com/mortn)
Автор: РБК-Украина

Власти Чехии исключили российскую компанию из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы". В конкурсе примут участие трое кандидатов - из США, Франции и Южной Кореи.

Об этом в ходе брифинга сообщил чешский вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек, передает издание Novinky.

"Правительство приняло единодушное решение о том, что в числе кандидатов на участие в тендере на достройку АЭС "Дукованы" остаются три фирмы: американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Российская фирма "Росатом" в свете новой известной информации не будет участвовать в тендере",- сказал Гавличек.

По его словам, окончательных участников конкурса определит чешское правительство в ближайшее время. Он также отметил, что решение об исключении российской компании из тендера принято после разоблачения двух агентов ГРУ, которые подозреваются в организации взрывов боеприпасов на складах в Врбетице.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за отстранение Росатома от готовящегося тендера на строительство энергоблока АЭС "Дукованы" после выяснения обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке республики в 2014 году, к которому причастны российские спецслужбы.

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Отметим, Россия вышлет 20 чешских дипломатов в ответ на выдворение российских.

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