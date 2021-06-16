Парламент Чехії виключив компанії Росії і Китаю з тендеру на новий енергоблок АЕС

Нижня палата парламенту Чехії виключила компанії Росії і Китаю з тендеру на будівництво нового енергоблоку АЕС "Дуковани". Таким чином при його зведенні не можна буде використовувати російські та китайські технології.

Про це повідомило чеське інформаційне агентство ČTK.

Чеські депутати рекомендували уряду організувати новий тендер на завершення ще одного енергоблоку АЕС "Дуковани", щоб забезпечити найбільш ефективний, економічний і безпечний проєкт. Міністерство промисловості і торгівлі Чехії висловило згоду з рішенням депутатів, яке ще має схвалити Сенат (верхня палата парламенту).