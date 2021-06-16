Парламент Чехії виключив компанії Росії і Китаю з тендеру на новий енергоблок АЕС

Нижня палата парламенту Чехії виключила компанії Росії і Китаю з тендеру на будівництво нового енергоблоку АЕС "Дуковани". Таким чином при його зведенні не можна буде використовувати російські та китайські технології.
Про це повідомило чеське інформаційне агентство ČTK.
Чеські депутати рекомендували уряду організувати новий тендер на завершення ще одного енергоблоку АЕС "Дуковани", щоб забезпечити найбільш ефективний, економічний і безпечний проєкт.
Міністерство промисловості і торгівлі Чехії висловило згоду з рішенням депутатів, яке ще має схвалити Сенат (верхня палата парламенту).
Нагадаємо, у квітні влада Чехії виключила російську компанію з числа кандидатів на участь у тендері з будівництва нового енергоблоку АЕС "Дуковани". У конкурсі візьмуть участь троє кандидатів - із США, Франції та Південної Кореї.
Зазначимо, відносини між Чехією і Росією ускладнилися після того, як чеські спецслужби виявили зв'язки російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у Врбетицях у 2014 році. Влада республіки видворила з країни 18 співробітників посольства РФ. У відповідь Москва вислала 20 чеських дипломатів і внесла Чехію в список "недружніх країн".
Як повідомляло РБК-Україна, президент Чехії Мілош Земан назвав рішення Росії включити країну в список "недружніх країн" є "дурістю". За його словами, Москва зробила помилку щодо колишнього друга.