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Парламент Британії розгляне торгову угоду після Brexit 30 грудня

Лондон, Четвер 24 грудня 2020 17:53
Парламент Британії розгляне торгову угоду після Brexit 30 грудня
Фото: Борис Джонсон (wikipedia.org MoD Crown)
Автор: Мілан Лєліч

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сподівається, що парламент Сполученого Королівства проголосує за торгову угоду з Європейським союзом у середу, 30 грудня. Торговельна угода між ЄС та Британією погодили сьогодні.

Про це Джонсон повідомив під час брифінгу.

"Хоча ми покинули ЄС, наша країна залишиться культурно, емоційно, історично, стратегічно прив'язаною до Європи", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, 24 грудня Британія і ЄС остаточно погодили торговельну угоду після Brexit. Згідно з домовленістю, сторони зберігають безвізовий режим, а також не буде вводити квоти і тарифи в торговельній сфері.

Зазначимо, що переговори між Лондоном і Брюсселем почалися ще вчора і тривали всю ніч. Дипломатичні джерела розповідали, що сторони наблизилися до успішного завершення переговорів нібито після поступок Британії, але ніякої офіційної інформації про це не було.

До цього Джонсон заявляв, що не планує продовжувати переговори з ЄС у 2021 році. Про це просили представники правлячої Консервативної партії, але британський прем'єр відмовив.

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