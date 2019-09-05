Парламент Британии в понедельник во второй раз будет голосовать за досрочные выборы

Палата общин парламента Великобритании 9 сентября проведет еще одно голосование по вопросу о целесообразности проведения досрочных выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лидер консерваторов в парламенте Джейкоб Рис-Могг подтвердил, что предложение главы правительства Бориса Джонсона будет повторно представлено в следующий понедельник.

Он также подтвердил, что работа парламента не будет приостановлена, пока законопроект о блокировании "жесткого" Brexit не станет законом. Для этого его должна принять Палата лордов и утвердить королева. Ожидается, что эти процедуры будут завершены в понедельник.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Палата общин Британии в среду, 4 сентября, не поддержала предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных парламентских выборов 15 октября.

Кроме того, Палата общин Великобритании одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить выход Соединенного Королевства из состава Европейского союза, запланированный на 31 октября.