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Парламент Великобритании не поддержал проведение внеочередных выборов

Новости » Политика    05.09.2019 - 09:07
Парламент Великобритании не поддержал проведение внеочередных выборов
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Джонсон предлагал провести внеочередные парламентские выборы 15 октября

Палата общин Британии в среду, 4 сентября, не поддержала предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных парламентских выборов 15 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, идею проведения внеочередных выборов поддержали 298 британских парламентариев, еще 56 членов парламента проголосовали против.

Кроме того, 247 депутатов оппозиционной Лейбористской партии воздержались от голосования, а их лидер Джереми Корбин накануне заявил, что не будет поддерживать досрочные выборы.

Отмечается, что для одобрения предложения Джонсона было необходимо не менее 434 голосов, это две трети от состава британского парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон планирует провести внеочередные парламентские выборы. Тогда же Джонсон заявил, что внесет в парламент предложение провести внеочередные выборы 15 октября.

РБК-Украина писало, что Палата общин Британии одобрила законопроект, которым обязывает британское правительство отсрочить выход Соединенного Королевства из состава Европейского союза (Brexit). Теперь данный законопроект должна рассмотреть Палата лордов. Законопроект поддержали 327 парламентариев, против высказались 299.

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