Парламент Британії в понеділок вдруге буде голосувати за дострокові вибори

Палата громад парламенту Великобританії 9 вересня проведе ще одне голосування з питання про доцільність проведення дострокових виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лідер консерваторів у парламенті Джейкоб Рис-Могг підтвердив, що пропозиція глави уряду Бориса Джонсона буде повторно представлено в наступний понеділок.

Він також підтвердив, що робота парламенту не буде припинена, поки законопроект про блокування "жорсткого" Brexit не стане законом. Для цього його повинна прийняти Палата лордів і затвердити королева. Очікується, що ці процедури будуть завершені в понеділок.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Палата громад Британії в середу, 4 вересня, не підтримала пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведення позачергових парламентських виборів 15 жовтня.

Крім того, Палата громад Великобританії схвалила законопроект, що зобов'язує уряд відстрочити вихід Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу, запланований на 31 жовтня.