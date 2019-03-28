Парламент Британии оставил один вариант по Brexit

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Единственной альтернативой сделки является план Мэй

Парламент Великобритании оставил из всех возможных вариантов выхода страны из Евросоюза только один после голосования в Палате общин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, британские парламентарии выступили за перенос Brexit - за такое решение проголосовал 441 депутат, против - 105. Brexit планировалось осуществить 29 марта. Депутаты предложили перенести выход из ЕС на 12 апреля, если сделку не примут на этой неделе, или 22 мая, если ее примут.

Отмечается, что всего британские законодатели отклонили восемь альтернативных вариантов для сделки с Брюсселем по Brexit. По словам спикера палаты общин Джона Беркоу, против инициативы, согласно которой Британия должна была создать таможенный союз с ЕС, проголосовали 272 парламентария.

Еще 295 законодателей высказались против предложения, в рамках которого в Британии должен был пройти второй референдум по Brexit.

После голосования министр по выходу Великобритании из ЕС Стивен Баркли отметил, что это только укрепило мнение министров в том, что сделка, предложенная премьером Терезой Мэй, была лучшим вариантом. Таким образом, план Мэй является единственной возможной альтернативной.

Напомним, Евросоюз допустил отсрочку Brexit до 31 марта 2020 года. В ЕС согласились бы на более длинный срок, если бы этого попросила Мэй.

Вариант сделки по Brexit у Британии остался один - тот, который предложила премьер Тереза Мэй