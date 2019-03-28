ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Парламент Британії залишив один варіант по Brexit

Новини » Політика    28.03.2019 - 02:00
Парламент Британії залишив один варіант по Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Єдиною альтернативою угоди є план Мей

Парламент Великобританії залишив з усіх можливих варіантів виходу країни з Євросоюзу тільки один після голосування в Палаті громад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Крім того, британські парламентарії виступили за перенесення Brexit - за таке рішення проголосував 441 депутат, проти - 105. Brexit планувалося здійснити 29 березня. Депутати запропонували перенести вихід з ЄС на 12 квітня, якщо угоду не приймуть на цьому тижні, або 22 травня, якщо її приймуть.

Відзначається, що всього британські законодавці відхилили вісім альтернативних варіантів для угоди з Брюсселем по Brexit. За словами спікера палати громад Джона Беркоу, проти ініціативи, згідно з якою Британія повинна була створити митний союз з ЄС, проголосували 272 парламентарія.

Ще 295 законодавців висловилися проти пропозиції, в рамках якого в Британії повинен був пройти другий референдум по Brexit.

Після голосування міністр по виходу Великобританії з ЄС Стівен Барклі зазначив, що це тільки зміцнило думку міністрів в тому, що угода, запропонована прем'єром Терезою Мей, була найкращим варіантом. Таким чином, план Мей є єдиною можливою альтернативною.

Нагадаємо, Євросоюз допустив відстрочку Brexit до 31 березня 2020 року. В ЄС погодилися б на довший термін, якби цього попросила Мей.

Мей заявила про готовність піти у відставку Уряд Британії відхилив петицію за скасування Brexit
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України BrexitВеликобританияЕвросоюз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся