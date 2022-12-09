Парламент Болгарії затвердив список першої військової допомоги Україні, - Reuters

Список зброї засекречений, але урядовці заявили, що Софія відправить здебільшого легке озброєння та боєприпаси.

Виконувач обов'язків міністра оборони країни Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не може дозволити собі відправити свої зенітно-ракетні комплекси російського виробництва або винищувачі МіГ-19 та Су-25, які потрібні Києву.

"Мій підхід був консервативним, тому що мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо ні системи С-300, ні літаки МІГ-29 чи Су-25", - сказав Стоянов.

Видання зазначає, що хоча Болгарія не відправляла зброю Україні, її виробники зброї досягли різкого збільшення експорту. Наприклад, у серпні Софія схвалила угоди щодо експорту зброї на 540 млн доларів. Більшість із них призначалася для Польщі - одного з ключових вузлів для відправки зброї в Україну.