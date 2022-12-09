Парламент Болгарии утвердил список первой военной помощи Украине, - Reuters

Список оружия засекречен, но правительственные чиновники заявили, что София отправит в основном легкое вооружение и боеприпасы.

Исполняющий обязанности министра обороны страны Димитар Стоянов заявил, что Болгария не может позволить себе отправить свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25, которые нужны Киеву.

"Мой подход был консервативным, потому что мне нужно обеспечить обороноспособность Болгарии. Помощь полностью соответствует приоритетам Украины, но мы не отправляем ни системы С-300, ни самолеты МИГ-29 или Су-25", сказал Стоянов.

Издание отмечает, что хотя Болгария не отправляла оружие Украине, ее производители оружия добились резкого увеличения экспорта. Например, в августе София одобрила сделки по экспорту оружия на 540 млн долларов. Большая часть из них предназначалась для Польши - одного из ключевых узлов для отправки оружия в Украину.