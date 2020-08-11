ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Парламент Беларуси назвал адекватными действия ОМОНа против демонстрантов

Минск, Вторник 11 августа 2020 17:33
Парламент Беларуси назвал адекватными действия ОМОНа против демонстрантов
Фото: протесты в Беларуси (nn.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Депутаты назвали протесты попыткой дестабилизации ситуации в стране

Парламент Беларуси обнародовал заявление относительно протестов в стране. Депутаты назвали их попыткой дестабилизации ситуации в стране, а действия правоохранителей - адекватными.

Об этом сообщает БелТА.

В парламенте заявили, что путь насилия не приемлем для белорусского народа.

"Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство - обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций", - говорится в заявлении.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются столкновения во время массовых протестов, которые начались после завершения голосования на выборах президента. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. Результаты голосования обжаловала главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская.

При этом Тихановская 11 августа покинула Беларусь и выехала в Литву, после чего в сети появилось видео, на котором она призвала не выходить на акции протестов; в ее штабе заявили, что видео был сделано под давлением.

Ранее РБК-Украина писало, что в больницах находятся более 200 участников протестов, по данным местного Минздрава, большинство с легкими травмами, при этом один человек погиб в ходе протестов.

Также сообщалось, что с 10 по 11 августа правоохранители задержали около 2 тысяч демонстрантов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ПарламентБеларусьпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь