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Парламент Білорусі назвав адекватними дії ОМОНу проти демонстрантів

Мінськ, Вівторок 11 серпня 2020 17:33
Парламент Білорусі назвав адекватними дії ОМОНу проти демонстрантів
Фото: протести в Білорусі (nn.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Депутати назвали протести спробою дестабілізації ситуації в країні

Парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації в країні, а дії правоохоронців - адекватними.

Про це повідомляє БелТА.

У парламенті заявили, що шлях насильства не прийнятний для білоруського народу.

"Не можна допустити, щоб молодь Білорусі стала розмінною монетою в бажанні розгойдати ситуацію. Кожен громадянин зобов'язаний дотримуватися законів, а держава - забезпечувати правопорядок і спокій. Дії правоохоронних органів адекватні провокацій учасників несанкціонованих акцій", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають сутички під час масових протестів, які почалися після завершення голосування на виборах президента. За попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Результати голосування оскаржила головний конкурент Лукашенко Світлана Тіхановском.

При цьому Тіхановском 11 серпня покинула Білорусь і виїхала в Литву, після чого в мережі з'явилося відео, на якому вона закликала не виходити на акції протестів; в її штабі заявили, що відео було зроблено під тиском.

https://www.rbc.ua/ukr/news/tihanovskaya-uehala-belarusi-izvestno-1597136138.html

Раніше РБК-Україна писало, що в лікарнях перебувають понад 200 учасників протестів, за даними місцевого МОЗ, більшість з легкими травмами, при цьому одна людина загинула в ході протестів.

Також повідомлялося, що з 10 по 11 серпня правоохоронці затримали близько 2 тисяч демонстрантів.

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