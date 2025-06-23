Паркуєш авто де зручно? Можеш отримати штраф - поліція пояснила, чому
Водії щодня порушують правила паркування, створюючи небезпеку для інших учасників дорожнього руху. У зв’язку з цим поліція нагадала українцям основні вимоги до стоянки авто в межах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Кременчука.
У поліції зазначили, що паркування - це не просто "залишив авто і побіг у справах", а насамперед - про повагу до пішоходів, інших водіїв і самих себе.
Правоохоронці наголошують, що авто можна залишати лише в дозволених місцях. Наприклад, на тротуарі це допустимо тільки за умови, що для пішоходів залишається щонайменше 2 метри вільного простору.
Заборонено паркуватися:
- ближче ніж за 10 м до пішохідного переходу;
- за 30 м до зупинки громадського транспорту;
- за 50 м до залізничного переїзду;
- менш як за 5 м до сміттєвих контейнерів.
Також стоянка заборонена:
- на трамвайних коліях, мостах і в тунелях;
- на пішохідних переходах і перехрестях;
- у місцях, де авто перешкоджає огляду світлофора або об’їзду;
- ближче 10 м до виїздів з дворів чи ділянок із дорожніми роботами.
У поліції наголошують, що паркомісця для людей з інвалідністю - це не "вільне місце", а питання поваги, гідності й закону. Займати їх без відповідного посвідчення суворо заборонено.
Раніше РБК-Україна писало, що у поліції спростували чутки про "нові штрафи" за порушення ПДР з 1 липня 2025 року. Жодних змін до законодавства наразі не ухвалено. Громадян закликають не поширювати фейки та довіряти лише офіційним джерелам.
Також ми розповідали, що поліція нагадала, коли вмикати аварійку - згідно з ПДР. "Подяка" або "вибачення" на дорозі аварійною сигналізацією не заборонені, але не мають створювати небезпеки. За неправильне використання передбачено штраф 510 гривень, проте позбавлення прав не загрожує.
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