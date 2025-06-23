Паркуешь авто где удобно? Можешь получить штраф - полиция объяснила, почему
Водители ежедневно нарушают правила парковки, создавая опасность для других участников дорожного движения. В связи с этим полиция напомнила украинцам основные требования к стоянке авто в черте города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Кременчуга.
В полиции отметили, что парковка - это не просто "оставил авто и побежал по делам", а прежде всего - об уважении к пешеходам, другим водителям и самим себе.
Правоохранители отмечают, что авто можно оставлять только в разрешенных местах. Например, на тротуаре это допустимо только при условии, что для пешеходов остается не менее 2 метров свободного пространства.
Запрещено парковаться:
- ближе чем за 10 м до пешеходного перехода;
- за 30 м до остановки общественного транспорта;
- за 50 м до железнодорожного переезда;
- менее чем за 5 м до мусорных контейнеров.
Также стоянка запрещена:
- на трамвайных путях, мостах и в тоннелях;
- на пешеходных переходах и перекрестках;
- в местах, где авто препятствует обзору светофора или объезду;
- ближе 10 м к выездам из дворов или участков с дорожными работами.
В полиции отмечают, что паркоместа для людей с инвалидностью - это не "свободное место", а вопрос уважения, достоинства и закона. Занимать их без соответствующего удостоверения строго запрещено.
Ранее РБК-Украина писало, что в полиции опровергли слухи о "новых штрафах" за нарушение ПДД с 1 июля 2025 года. Никаких изменений в законодательство пока не принято. Граждан призывают не распространять фейки и доверять только официальным источникам.
Также мы рассказывали, что полиция напомнила, когда включать аварийку - согласно ПДД. "Благодарность" или "извинения" на дороге аварийной сигнализацией не запрещены, но не должны создавать опасности. За неправильное использование предусмотрен штраф 510 гривен, однако лишение прав не грозит.
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