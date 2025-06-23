Паркуешь авто где удобно? Можешь получить штраф - полиция объяснила, почему

Водители ежедневно нарушают правила парковки, создавая опасность для других участников дорожного движения. В связи с этим полиция напомнила украинцам основные требования к стоянке авто в черте города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Кременчуга .

В полиции отметили, что парковка - это не просто "оставил авто и побежал по делам", а прежде всего - об уважении к пешеходам, другим водителям и самим себе.

Правоохранители отмечают, что авто можно оставлять только в разрешенных местах. Например, на тротуаре это допустимо только при условии, что для пешеходов остается не менее 2 метров свободного пространства.

Запрещено парковаться:

ближе чем за 10 м до пешеходного перехода;

за 30 м до остановки общественного транспорта;

за 50 м до железнодорожного переезда;

менее чем за 5 м до мусорных контейнеров.

Также стоянка запрещена:

на трамвайных путях, мостах и в тоннелях;

на пешеходных переходах и перекрестках;

в местах, где авто препятствует обзору светофора или объезду;

ближе 10 м к выездам из дворов или участков с дорожными работами.

В полиции отмечают, что паркоместа для людей с инвалидностью - это не "свободное место", а вопрос уважения, достоинства и закона. Занимать их без соответствующего удостоверения строго запрещено.