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Паркуешь авто где удобно? Можешь получить штраф - полиция объяснила, почему

Понедельник 23 июня 2025 14:44
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Паркуешь авто где удобно? Можешь получить штраф - полиция объяснила, почему Фото: Дорожные знаки, которые разрешают парковку авто (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Татьяна Веремеева

Водители ежедневно нарушают правила парковки, создавая опасность для других участников дорожного движения. В связи с этим полиция напомнила украинцам основные требования к стоянке авто в черте города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Кременчуга.

В полиции отметили, что парковка - это не просто "оставил авто и побежал по делам", а прежде всего - об уважении к пешеходам, другим водителям и самим себе.

Правоохранители отмечают, что авто можно оставлять только в разрешенных местах. Например, на тротуаре это допустимо только при условии, что для пешеходов остается не менее 2 метров свободного пространства.

Запрещено парковаться:

  • ближе чем за 10 м до пешеходного перехода;
  • за 30 м до остановки общественного транспорта;
  • за 50 м до железнодорожного переезда;
  • менее чем за 5 м до мусорных контейнеров.

Также стоянка запрещена:

  • на трамвайных путях, мостах и в тоннелях;
  • на пешеходных переходах и перекрестках;
  • в местах, где авто препятствует обзору светофора или объезду;
  • ближе 10 м к выездам из дворов или участков с дорожными работами.

В полиции отмечают, что паркоместа для людей с инвалидностью - это не "свободное место", а вопрос уважения, достоинства и закона. Занимать их без соответствующего удостоверения строго запрещено.

Ранее РБК-Украина писало, что в полиции опровергли слухи о "новых штрафах" за нарушение ПДД с 1 июля 2025 года. Никаких изменений в законодательство пока не принято. Граждан призывают не распространять фейки и доверять только официальным источникам.

Также мы рассказывали, что полиция напомнила, когда включать аварийку - согласно ПДД. "Благодарность" или "извинения" на дороге аварийной сигнализацией не запрещены, но не должны создавать опасности. За неправильное использование предусмотрен штраф 510 гривен, однако лишение прав не грозит.

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