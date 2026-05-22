Парковки поповнили бюджети на 73 млн грн: хто заплатив найбільше

У січні – квітні 2026 року місцеві бюджети отримали 73,5 млн грн збору за місця для паркування. Це на 12,3% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу України.
Як повідомили у Державній податковій службі України, це на 12,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У 2025 році сума надходжень становила 65,5 млн грн.
Найбільше коштів від паркувального збору надійшло з Одеської області – 27,1 млн грн. Друге місце посіла Львівська область із показником 19,5 млн грн, а третє – Дніпропетровська область, де сплатили 16,7 млн грн.
Також до лідерів увійшла Івано-Франківська область – 3,8 млн грн.
У податковій службі зазначили, що зростання надходжень пов’язане з підвищенням правової свідомості підприємців, розвитком безготівкових розрахунків та посиленням контролю у сфері паркування.
Кошти від збору залишаються у громадах і можуть використовуватися для благоустрою територій та покращення дорожньої інфраструктури.
У ДПС нагадали, що платниками збору є юридичні особи та ФОПи, які працюють операторами парковок. Водії цей збір напряму не сплачують.
Ставки збору встановлюють місцеві ради. У 2026 році максимальна ставка становить до 6,49 грн за 1 квадратний метр площі паркування.
