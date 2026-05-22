Парковки пополнили бюджеты на 73 млн грн: кто заплатил больше всех

Главное:

Парковочный сбор вырос более чем на 12%.

Больше всего средств поступило из Одесской области.

Деньги остаются в местных бюджетах.

Плательщиками сбора являются операторы парковок, а не водители.

В течение января - апреля 2026 года налогоплательщики уплатили в местные бюджеты 73,5 млн грн сбора за места для парковки транспортных средств.

Как сообщили в Государственной налоговой службе Украины, это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2025 году сумма поступлений составила 65,5 млн грн.

Больше всего средств от парковочного сбора поступило из Одесской области - 27,1 млн грн. Второе место заняла Львовская область с показателем 19,5 млн грн, а третье - Днепропетровская область, где уплатили 16,7 млн грн.

Также в лидеры вошла Ивано-Франковская область - 3,8 млн грн.

В налоговой службе отметили, что рост поступлений связан с повышением правового сознания предпринимателей, развитием безналичных расчетов и усилением контроля в сфере парковки.

Средства от сбора остаются в общинах и могут использоваться для благоустройства территорий и улучшения дорожной инфраструктуры.

В ГНС напомнили, что плательщиками сбора являются юридические лица и ФЛП, которые работают операторами парковок. Водители этот сбор напрямую не платят.

Ставки сбора устанавливают местные советы. В 2026 году максимальная ставка составляет до 6,49 грн за 1 квадратный метр площади парковки.