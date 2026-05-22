Парковки пополнили бюджеты на 73 млн грн: кто заплатил больше всех

12:37 22.05.2026 Пт
2 мин
Поступления от парковочного сбора за год выросли на 12,3%
aimg Анастасия Мацепа
Фото: парковочный сбор пополнил местные бюджеты на более 73 млн грн (Facebook КГГА)

В январе - апреле 2026 года местные бюджеты получили 73,5 млн грн сбора за места для парковки. Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Главное:

  • Парковочный сбор вырос более чем на 12%.
  • Больше всего средств поступило из Одесской области.
  • Деньги остаются в местных бюджетах.
  • Плательщиками сбора являются операторы парковок, а не водители.

В течение января - апреля 2026 года налогоплательщики уплатили в местные бюджеты 73,5 млн грн сбора за места для парковки транспортных средств.

Как сообщили в Государственной налоговой службе Украины, это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2025 году сумма поступлений составила 65,5 млн грн.

Больше всего средств от парковочного сбора поступило из Одесской области - 27,1 млн грн. Второе место заняла Львовская область с показателем 19,5 млн грн, а третье - Днепропетровская область, где уплатили 16,7 млн грн.

Также в лидеры вошла Ивано-Франковская область - 3,8 млн грн.

В налоговой службе отметили, что рост поступлений связан с повышением правового сознания предпринимателей, развитием безналичных расчетов и усилением контроля в сфере парковки.

Средства от сбора остаются в общинах и могут использоваться для благоустройства территорий и улучшения дорожной инфраструктуры.

В ГНС напомнили, что плательщиками сбора являются юридические лица и ФЛП, которые работают операторами парковок. Водители этот сбор напрямую не платят.

Ставки сбора устанавливают местные советы. В 2026 году максимальная ставка составляет до 6,49 грн за 1 квадратный метр площади парковки.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

