ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Парковки пополнили бюджеты на 73 млн грн: кто заплатил больше всех

12:37 22.05.2026 Пт
2 мин
Поступления от парковочного сбора за год выросли на 12,3%
aimg Анастасия Мацепа
Парковки пополнили бюджеты на 73 млн грн: кто заплатил больше всех Фото: парковочный сбор пополнил местные бюджеты на более 73 млн грн (Facebook КГГА)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В январе - апреле 2026 года местные бюджеты получили 73,5 млн грн сбора за места для парковки. Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Читайте также: В Киеве изменили тарифы на парковку: как получить скидку 90%

Главное:

  • Парковочный сбор вырос более чем на 12%.
  • Больше всего средств поступило из Одесской области.
  • Деньги остаются в местных бюджетах.
  • Плательщиками сбора являются операторы парковок, а не водители.

В течение января - апреля 2026 года налогоплательщики уплатили в местные бюджеты 73,5 млн грн сбора за места для парковки транспортных средств.

Как сообщили в Государственной налоговой службе Украины, это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2025 году сумма поступлений составила 65,5 млн грн.

Больше всего средств от парковочного сбора поступило из Одесской области - 27,1 млн грн. Второе место заняла Львовская область с показателем 19,5 млн грн, а третье - Днепропетровская область, где уплатили 16,7 млн грн.

Также в лидеры вошла Ивано-Франковская область - 3,8 млн грн.

В налоговой службе отметили, что рост поступлений связан с повышением правового сознания предпринимателей, развитием безналичных расчетов и усилением контроля в сфере парковки.

Средства от сбора остаются в общинах и могут использоваться для благоустройства территорий и улучшения дорожной инфраструктуры.

В ГНС напомнили, что плательщиками сбора являются юридические лица и ФЛП, которые работают операторами парковок. Водители этот сбор напрямую не платят.

Ставки сбора устанавливают местные советы. В 2026 году максимальная ставка составляет до 6,49 грн за 1 квадратный метр площади парковки.

Читайте также: Где парковать авто: путаница с ПДД, лайфхаки экспертов и кого эвакуируют с улиц

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Финансы
Новости
Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений
Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений
Аналитика
Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров