Парковки пополнили бюджеты на 73 млн грн: кто заплатил больше всех
В январе - апреле 2026 года местные бюджеты получили 73,5 млн грн сбора за места для парковки. Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
Главное:
- Парковочный сбор вырос более чем на 12%.
- Больше всего средств поступило из Одесской области.
- Деньги остаются в местных бюджетах.
- Плательщиками сбора являются операторы парковок, а не водители.
В течение января - апреля 2026 года налогоплательщики уплатили в местные бюджеты 73,5 млн грн сбора за места для парковки транспортных средств.
Как сообщили в Государственной налоговой службе Украины, это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2025 году сумма поступлений составила 65,5 млн грн.
Больше всего средств от парковочного сбора поступило из Одесской области - 27,1 млн грн. Второе место заняла Львовская область с показателем 19,5 млн грн, а третье - Днепропетровская область, где уплатили 16,7 млн грн.
Также в лидеры вошла Ивано-Франковская область - 3,8 млн грн.
В налоговой службе отметили, что рост поступлений связан с повышением правового сознания предпринимателей, развитием безналичных расчетов и усилением контроля в сфере парковки.
Средства от сбора остаются в общинах и могут использоваться для благоустройства территорий и улучшения дорожной инфраструктуры.
В ГНС напомнили, что плательщиками сбора являются юридические лица и ФЛП, которые работают операторами парковок. Водители этот сбор напрямую не платят.
Ставки сбора устанавливают местные советы. В 2026 году максимальная ставка составляет до 6,49 грн за 1 квадратный метр площади парковки.
