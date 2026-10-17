Паркомісце за ціною кімнати: скільки коштують гаражі в Україні і де найдорожче

Читайте також про те, що у Києві на вторинці змінилися ціни на нерухомість. За рік середня вартість 1-кімнатних квартир підвищилась на 1%, тоді як дво- та 3-кімнатні подешевшали на 6% та 3%, відповідно.

Раніше ми писали про те, що в Києві за останні два місяці на 66% збільшилась кількість оголошень про оренду квартир. Разом із тим на заході України пропозицій житла зменшилась.