Паркоместо по цене комнаты: сколько стоят гаражи в Украине и где дороже всего

В Киеве средняя цена паркоместа или гаража составляет 34 тысяч долларов. Это сопоставимо со стоимостью отдельной комнаты, а в некоторых городах паркинг стоит более 20 тысяч долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
"Столичные паркинги самые дорогие в Украине. Паркоместо в Киеве стоит как еще одна комната. Двухкомнатная квартира в столице в среднем сейчас стоит 100 тысяч долларов, однокомнатная - 68 тысяч, а средняя цена на паркоместо или гараж составляет 34 тысячи долларов", - говорят в ЛУН.
Паркоместа и гаражи на вторичке:
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Читайте также о том, что в Киеве на вторичке изменились цены на недвижимость. За год средняя стоимость 1-комнатных квартир повысилась на 1%, тогда как двух- и 3-комнатные подешевели на 6% и 3% соответственно.
Ранее мы писали о том, что в Киеве за последние два месяца на 66% увеличилось количество объявлений об аренде квартир. Вместе с тем на западе Украины предложения жилья уменьшились.