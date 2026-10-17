Паркоместо по цене комнаты: сколько стоят гаражи в Украине и где дороже всего

Читайте также о том, что в Киеве на вторичке изменились цены на недвижимость. За год средняя стоимость 1-комнатных квартир повысилась на 1%, тогда как двух- и 3-комнатные подешевели на 6% и 3% соответственно.

Ранее мы писали о том, что в Киеве за последние два месяца на 66% увеличилось количество объявлений об аренде квартир. Вместе с тем на западе Украины предложения жилья уменьшились.