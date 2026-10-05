ua en ru
Пн, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

Люди готуються до зими: у Києві число квартир під оренду зросло на 66%, а на Заході різко впало

18:39 05.10.2026 Пн
4 хв
aimg Василина Копитко
Люди готуються до зими: у Києві число квартир під оренду зросло на 66%, а на Заході різко впало Яка ситуація на ринку оренди України (колаж РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Києві та Одесі за останні два місяці різко зросла кількість оголошень про оренду квартир. Водночас у містах на заході України пропозицій житла помітно скоротилося.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на ЛУН.

У Києві оголошень про оренду побільшало на 66%, в Одесі - втричі

ЛУН порівняв кількість оголошень про оренду квартир станом на 1 серпня і 2 жовтня 2026 року у 22 містах України. Окремо проаналізував зміни за останній тиждень - між п’ятницею, 25 вересня, та п’ятницею, 2 жовтня.

"Внутрішню міграцію ми дійсно спостерігаємо ще із середини серпня. Люди готуються до зими: змінюють житло й райони в межах столиці або переїжджають у більш безпечні регіони. Збільшення кількості оголошень у Києві та скорочення в низці міст західних областей узгоджується з цими процесами. Проте лише за оголошеннями неможливо визначити, скільки людей переїхало та з яких причин", - розповідає керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

Читайте також: Оренда житла в Україні: у яких областях найвищі ціни та попит на квартири

За її словами, зростання пропозиції в Києві відбувається плавно протягом останніх двох місяців і прискорилося у вересні.

"За останній тиждень кількість оголошень збільшилася на 5,4%. Тож говорити про раптовий масовий виїзд киян на підставі скриншотів мапи bird, що ширяться в мережі, некоректно", - каже Кірюхіна.

За даними ЛУН, за останні два місяці кількість оголошень про оренду квартир у Києві зросла на 66%. В Одесі їх стало більш ніж утричі більше. Водночас у Чернівцях оголошень поменшало майже на дві третини, а в Ужгороді та Івано-Франківську - приблизно на 60%.

Додамо, що зараз у Києві в середньому 1-кімнатну квартиру здають за 17 тис. грн, 2-кімнатну - за 25 тис. грн. А в Одесі за 12 тис. та 15,8 тис. грн відповідно.

Ситуація на ринку оренди в Києві (інфографіка ЛУН)
Ситуація на ринку оренди (інфографіка ЛУН)

Де ще зросла кількість пропозицій

За даними ЛУН, у Запоріжжі кількість оголошень побільшало на 79%, у Сумах - на 78%, у Херсоні - на 72%. У Дніпрі зростання становило 32%, у Харкові - 27%, у Вінниці - 23%, у Миколаєві - 18%.

У Черкасах і Чернігові кількість оголошень зросла на 16%, у Хмельницькому - на 7%.

Де вибір оренди скоротився

За останні два місяці у Чернівцях кількість оголошень зменшилась на 65%, тобто майже на дві третини. В Ужгороді - на 61%, в Івано-Франківську - на 59%.

Також знинилась кількість пропозицій на 35% у Луцьку, у Тернополі - на 34%, у Полтаві - на 24%, у Львові - на 22%. У Житомирі оголошень стало менше на 18%, у Рівному - 11%, у Кропивницькому - 2%.

Люди готуються до зими: у Києві число квартир під оренду зросло на 66%, а на Заході різко впало
Ситуація на ринку оренди в Україні (інфографіка ЛУН)

Що змінилося за останній тиждень

Із 25 вересня до 2 жовтня кількість оголошень про оренду продовжила скорочуватися в Ужгороді - на 19,4%, у Львові - на 10,5%, в Івано-Франківську - на 7,6%.

Водночас у Києві оголошень побільшало на 5,4%, в Одесі - на 3,2%. У Харкові їхня кількість залишилася без змін.

Дані відображають зміну кількості активних оголошень, представлених на ЛУН. Це порівняння пропозиції на конкретні дати, а не сума оголошень за весь період чи кількість укладених угод.

Люди готуються до зими: у Києві число квартир під оренду зросло на 66%, а на Заході різко впало
Ціни на оренду однокімнаних квартир в Україні (інфографіка ЛУН)

Які ціни на заході України

У Львові оренда невпинно дорожчає. За рік ціни зросли на 28-38%, що зумовлено умовною безпекою регіону. Зараз середня вартість така:

  • 1-кімнатна - 24,9 тис. грн;
  • 2-кімнатна - 29,4 тис. грн;

Оренда в Івано-Франківську також дорожчає. За рік ціни зросли на 44-51%, залежно від виду нерухомості.

  • 1-кімнатна - 22,6 тис. грн,
  • 2-кімнатна - 28,3 тис. грн;

Тернопіль значно поступається по цінах у порівнянні із іншими містами на заході, однак вартість нерухомості тут також постійно росте. Зараз 1- і 2-кімнатні квартири зрівнялися у ціні. В середньому їх здають по 18,1 тис. грн на місяць. Такі ж ціни і у Луцьку.

Вартість оренди в Ужгороді демонструє стабільне зростання. Останні дані показують, що за 1-кімнатну у місті просять 31 500 грн, 2-кімнатну - 47 800 грн.

У Чернівцях зараз недостатньо даних для оцінки середньої вартості 1-кімнатних квартир, а от 2-кімнатні здають за 22,5 тис. грн.

Найдоступнішим містом на заході зараз залишається Хмельницький із цінами 15 та 17 тис. грн на 1- та 2-кімнатні кваритири.

Читайте також про те, що потенційні перебої з електроенергією, опаленням і водопостачанням можуть змусити до 40% українців переїхати в інше житло цієї зими.

Раніше ми писали про те, що в Україні зріс попит на приватні будинки, а разом із ним - ціни. За останній рік така нерухомість найбільше подорожчала у Рівненській області - на 36%, у Чернівецькій та Одеській - на 35%.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Житло Оренда нерухомості Ціни в Україні
Новини
Коли почнеться опалювальний сезон у Києві: у КМДА назвали умови та деталі
Коли почнеться опалювальний сезон у Києві: у КМДА назвали умови та деталі
Аналітика
"Лобіювання – це вплив, у якого є ім'я, адреса і підпис". Інтерв'ю з головою НАЗК Віктором Павлущиком
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Лобіювання – це вплив, у якого є ім'я, адреса і підпис". Інтерв'ю з головою НАЗК Віктором Павлущиком