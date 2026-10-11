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До 36 тисяч гривень за 1-кімнатну квартиру: скільки коштує оренда в Києві і де найдешевше

08:07 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Василина Копитко
До 36 тисяч гривень за 1-кімнатну квартиру: скільки коштує оренда в Києві і де найдешевше Що відбувається на ринку оренди в Києві (колаж РБК-Україна)
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Оренда однокімнатних квартир у Києві в середньому коштує 17 тис. грн на місяць. Це на 2% менше, ніж пів року тому. Водночас ціни сильно відрізняються залежно від району.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Ціни у районах Києва

Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру на Печерську - медіанна ціна становить 36 100 грн на місяць. За рік вартість зросла на 4%.

На другому місці за ціною - Шевченківський район, де оренда коштує в середньому 22 500 грн. За рік ціна зросла на 7%.

У Голосіївському районі однокімнатну квартиру можна зняти в середньому за 21 000 грн на місяць. За рік ціна зросла на 5%.

У Подільському районі середня вартість становить 20 000 грн. Це один із найбільших річних приростів - 18%.

В інших районах ціни такі:

  • Солом'янський - 16 000 грн (+3% за рік);
  • Оболонський - 15 500 грн (+3%);
  • Дарницький - 15 000 грн (0%);
  • Святошинський - 13 500 грн (+4%);
  • Дніпровський - 13 000 грн (0%);
  • Деснянський - 9 000 грн (-10%).

Таким чином, різниця між найдорожчим і найдешевшим районом столиці становить 27 100 грн на місяць.

До 36 тисяч гривень за 1-кімнатну квартиру: скільки коштує оренда в Києві і де найдешевше
Ціни на оренду 1-кімнатних квартир у різних районах Києва (скриншот ЛУН)

Як змінилися ціни

Найбільше за рік подорожчала оренда однокімнатних квартир у Подільському районі - на 18%. Також зросли ціни у Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Оболонському районах.

Водночас у Деснянському районі оренда подешевшала на 10%. У Дарницькому та Дніпровському районах ціна за рік не змінилася.

Загалом середня оренда однокімнатної квартири в Києві залишається на рівні 17 тис. грн на місяць.

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Читайте також про те, що на вторинному ринку Києві змінилися ціни на квартири. За рік середня вартість однокімнатних зросла на 1%, тоді як дво- та трикімнатні подешевшали на 6% та 3%, відповідно.

Раніше ми писали про те, що дані ЛУН показують, що за останні два місяці кількість оголошень про оренду квартир у Києві зросла на 66%. Водночас у західних регіонах пропозицій житла стало значно менше.

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