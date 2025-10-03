Паркомісце майже як квартира: у яких містах ціни сягають 80% вартості житла

Проблема з паркуванням біля житлових комплексів залишається однією з найгостріших у великих містах України. Попри підземні паркінги в новобудовах, місць для авто не вистачає, а ціни на паркомісця зростають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.
За даними дослідження, вартість купівлі паркомісця може становити від 30% до 80% медіанної ціни однокімнатної квартири на вторинному ринку:
Міста з найдорожчими паркінгами (інфографіка: OLX Нерухомість)
У серпні 2025 року кількість оголошень про продаж паркомісць майже не змінилася, однак кількість відгуків зросла на 23%. Це стимулює підвищення цін. За рік вартість купівлі паркомісця по країні зросла на 8%.
Особливо високий попит спостерігається у Києві, Львові та Одесі. Аналітики відзначають, що на інтерес впливає не лише дефіцит місць, а й те, що підземні паркінги використовуються як укриття під час повітряних тривог.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві різко зросла зацікавленість підземними паркінгами через безпекову ситуацію та обстріли. Попит на оренду паркомісць зріс на 2,5 раза, на купівлю - на 13%, що стимулює підвищення цін: оренда від 2,5 до 7 тис. гривень/місяць, купівля - від 500 тис. до понад 1 млн гривень залежно від району.
Також ми розповідали, що у Києві приватні підземні паркінги не зобов’язані відкривати доступ під час повітряної тривоги, якщо вони не внесені до переліку захисних споруд. Включення до цього списку можливе лише за згодою власника та після перевірки технічного стану.