Паркоместо почти как квартира: в каких городах цены достигают 80% стоимости жилья

Проблема с парковкой возле жилых комплексов остается одной из самых острых в крупных городах Украины. Несмотря на подземные паркинги в новостройках, мест для авто не хватает, а цены на паркоместа растут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
По данным исследования, стоимость покупки паркоместа может составлять от 30% до 80% медианной цены однокомнатной квартиры на вторичном рынке:
Города с самыми дорогими паркингами (инфографика: OLX Недвижимость)
В августе 2025 года количество объявлений о продаже паркомест почти не изменилось, однако количество откликов выросло на 23%. Это стимулирует повышение цен. За год стоимость покупки паркоместа по стране выросла на 8%.
Особенно высокий спрос наблюдается в Киеве, Львове и Одессе. Аналитики отмечают, что на интерес влияет не только дефицит мест, но и то, что подземные паркинги используются как укрытие во время воздушных тревог.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве резко вырос интерес к подземным паркингам из-за ситуации с безопасностью и обстрелов. Спрос на аренду паркомест вырос в 2,5 раза, на покупку - на 13%, что стимулирует повышение цен: аренда от 2,5 до 7 тыс. гривен/месяц, покупка - от 500 тыс. до более 1 млн гривен в зависимости от района.
Также мы рассказывали, что в Киеве частные подземные паркинги не обязаны открывать доступ во время воздушной тревоги, если они не внесены в перечень защитных сооружений. Включение в этот список возможно только с согласия владельца и после проверки технического состояния.