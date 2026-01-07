Паризька декларація: про що домовилися Україна, США та "коаліція охочих"

Зустріч у Парижі: ключові сигнали

Члени "коаліції охочих", Україна та США зібралися 6 січня в Парижі. Учасники наголосили на прихильності до справедливого та тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН і привітали досягнутий прогрес, зокрема під час обговорень між американцями, українцями, європейцями та іншими партнерами.

Безпека України як основа угод

Окремо було зазначено, що здатність України захищати себе має вирішальне значення як для її майбутньої безпеки, так і для колективної євроатлантичної стабільності.

Підкреслюється, що суверенітет і тривалий мир мають стати невід'ємною частиною будь-якої мирної угоди та бути підкріпленими надійними гарантіями безпеки.

Гарантії та контроль припинення вогню

Сторони заявили про готовність узяти на себе політично і юридично зобов'язання, які будуть активовані після набуття чинності режиму припинення вогню.

Йдеться про участь у запропонованому США механізмі моніторингу та верифікації, створенні системи безперервного контролю та формуванні спеціальної комісії для розгляду порушень.

Підтримка ЗСУ та багатонаціональні сили

"Коаліція" домовилася продовжувати довгострокову військову допомогу Збройним Силам України, включно з оборонними пакетами, фінансуванням закупівель озброєння і технічною підтримкою.

Також підтверджено формування багатонаціональних сил для відновлення потенціалу ЗСУ та забезпечення стримування в повітрі, на морі та на суші після припинення бойових дій.

Реагування на можливу агресію

Додатково узгоджено зобов'язання щодо підтримки України в разі майбутнього збройного нападу з боку Росії, включно з військовими, розвідувальними, логістичними та дипломатичними заходами, а також додатковими санкціями.

Координація та оборонне співробітництво

Сторони домовилися поглиблювати довгострокове співробітництво у сфері оборони, включно з навчанням, спільним виробництвом та обміном розвідданими, а також створити координаційну групу США-Україна-"коаліція" в оперативному штабі в Парижі.