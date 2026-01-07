Парижская декларация: о чем договорились Украина, США и "коалиция желающих"

В Париже состоялась встреча "коалиции желающих", Украины и США, в ходе которой стороны подтвердили общий подход к обеспечению устойчивого мира и безопасности, а также согласовали дальнейшие шаги по поддержке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на официальном сайте президента Украины.
Члены "коалиции желающих", Украина и США собрались 6 января в Париже. Участники подчеркнули приверженность справедливому и продолжительному миру в Украине в соответствии с принципами Устава ООН и приветствовали достигнутый прогресс, в частности во время обсуждений между американцами, украинцами, европейцами и другими партнерами.
Отдельно было отмечено, что способность Украины защищать себя имеет решающее значение как для ее будущей безопасности, так и для коллективной евроатлантической стабильности.
Подчеркивается, что суверенитет и продолжительный мир должны стать неотъемлемой частью любого мирного соглашения и быть подкреплены надежными гарантиями безопасности.
Стороны заявили о готовности взять на себя политически и юридически обязывающие обязательства, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня.
Речь идет об участии в предложенном США механизме мониторинга и верификации, создании системы непрерывного контроля и формировании специальной комиссии для рассмотрения нарушений.
"Коалиция" договорилась продолжать долгосрочную военную помощь Вооруженным Силам Украины, включая оборонные пакеты, финансирование закупок вооружения и техническую поддержку.
Также подтверждено формирование многонациональных сил для восстановления потенциала ВСУ и обеспечения сдерживания в воздухе, на море и на суше после прекращения боевых действий.
Дополнительно согласованы обязательства по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России, включая военные, разведывательные, логистические и дипломатические меры, а также дополнительные санкции.
Стороны договорились углублять долгосрочное сотрудничество в сфере обороны, включая обучение, совместное производство и обмен разведданными, а также создать координационную группу США–Украина–"коалиция" в оперативном штабе в Париже.
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с США согласован формат долгосрочных гарантий безопасности для Украины. По его словам, документы предусматривают сильные обязательства сроком на 15 лет с возможностью продления, которые обсуждались и были утверждены на уровне команд и президентов Украины и США.
Отметим, что президент США Дональд Трамп готов вынести на рассмотрение Конгресса пакет гарантий безопасности для Украины, который американские чиновники оценивают как максимально жесткий и действенный.