ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве на Майдане началось вече "Красные линии"

Новости » Общество     08.12.2019 - 13:42
В Киеве на Майдане началось вече "Красные линии"
Фото: вече на Майдане (РБК-Украина)

В акции принимают участие около 5 тыс. человек

Около 5 тысяч человек собрались на вече "Красные линии" на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Акция началась около 13:00 в воскресенье, 8 декабря. В ней принимают участие до 5 тыс. человек.

Перед митингующими выступают депутаты Верховной рады от партий "Голос" и "Европейская солидарность".

В частности, депутат от "ЕС" и экс-спикер Рады Андрей Парубий.

"Мы тут, чтоб показать "красные линии" для власти", - заявил он.

Организаторы митинга заявляют, что целью акции является привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к недопустимости капитуляции Украины по результатам встречи в нормандском формате.

Фото: вече на Майдане (РБК-Украина)

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в Киеве накануне встречи в нормандском формате, 8 и 9 декабря, состоится несколько массовых акций. К обеспечению общественной безопасности на массовых акциях были привлечены подразделения полиции, Национальной гвардии и спасателей.

Отметим, три фракции Верховной рады Украины "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" требуют от президента Владимира Зеленского на саммите "нормандской четверки" придерживаться "красных линий".

В Киеве столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие В Гонконге перед акцией протеста арестовали более 10 человек
Новости Украины КиевпротестМайдан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь