В Киеве на Майдане началось вече "Красные линии"

Фото: вече на Майдане (РБК-Украина)

В акции принимают участие около 5 тыс. человек

Около 5 тысяч человек собрались на вече "Красные линии" на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Акция началась около 13:00 в воскресенье, 8 декабря. В ней принимают участие до 5 тыс. человек.

Перед митингующими выступают депутаты Верховной рады от партий "Голос" и "Европейская солидарность".

В частности, депутат от "ЕС" и экс-спикер Рады Андрей Парубий.

"Мы тут, чтоб показать "красные линии" для власти", - заявил он.

Организаторы митинга заявляют, что целью акции является привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к недопустимости капитуляции Украины по результатам встречи в нормандском формате.

Фото: вече на Майдане (РБК-Украина)

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в Киеве накануне встречи в нормандском формате, 8 и 9 декабря, состоится несколько массовых акций. К обеспечению общественной безопасности на массовых акциях были привлечены подразделения полиции, Национальной гвардии и спасателей.

Отметим, три фракции Верховной рады Украины "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" требуют от президента Владимира Зеленского на саммите "нормандской четверки" придерживаться "красных линий".