У Парижі винесли вирок молдаванам за графіті з трунами "солдатів Франції в Україні"

22:20 17.04.2026 Пт
2 хв
Найтяжчим пунктом звинувачення була "деморалізація армії"
Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: поліція Франції (Getty Images)

Суд Парижа призначив штрафи сімом громадянам Молдови за нанесення на будівлі графіті трун із "французькими солдатами в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Actu.

Суд виправдав підсудних за найтяжчим пунктом звинувачення - "деморалізація армії". Французька прокуратура наполягала на тюремному ув'язненні за цією статтею, проте захист успішно довів її неактуальність.

Суми штрафів становлять від 1 до 10 тисяч євро:

  • п’ятеро учасників акції мають сплатити по 1 000 євро;
  • один фігурант оштрафований на 7 000 євро;
  • ймовірний організатор групи отримав найбільший штраф - 10 000 євро.

Адвокати Еммануель де Дінешен та Луї Глорія висловили задоволення рішенням, зазначивши, що склад злочину про деморалізацію армії застарів ще з часів Алжирської війни.

Що передувало

За даними слідства, група діяла в Парижі з 18 по 20 червня 2024 року. Поліція затримала виконавців у жовтні минулого року на місці злочину близько пів другої ночі: один чоловік малював через трафарет порожню труну з написом "Stop the death now!" (Зупиніть смерть зараз!), інший - стежив за обстановкою.

Аналогічні малюнки, зокрема зображення труни з авіаційними крилами та підписом "Des Mirage pour l'Ukraine" ("Mirage для України"), були виявлені на будівлях інформагентства AFP, редакції газети Le Figaro та в інших районах міста.

У Парижі винесли вирок молдаванам за графіті з трунами &quot;солдатів Франції в Україні&quot;Фото: графіті з "солдатами Франції в Україні" (AFP)

Затримані зізналися, що за кожну добу такої "роботи" отримували по 100 євро. Замовником акції вважають Олександра Григоренка, який є прихильником проросійської партії SOR. За версією слідства, саме він найняв виконавців та координував їхні дії в Парижі.

Нагадаємо, Росія активно використовує інструменти дезінформації. Зокремаа, ворожі дрони скидали на Сумщині та Чернігівщині підроблені купюри із закликами здавати координати українських позицій та зверненнями до повалення влади.

Раніше РФ намагалася перекласти на Україну відповідальність за забруднення річки Дністер після власного удару по Дністровській ГЕС. Проросійські ресурси у Молдові просували щонайменше три версії фейків, але жодна з них не підтвердилася.

