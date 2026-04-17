У Парижі винесли вирок молдаванам за графіті з трунами "солдатів Франції в Україні"

Суд Парижа призначив штрафи сімом громадянам Молдови за нанесення на будівлі графіті трун із "французькими солдатами в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Actu .

Суд виправдав підсудних за найтяжчим пунктом звинувачення - "деморалізація армії". Французька прокуратура наполягала на тюремному ув'язненні за цією статтею, проте захист успішно довів її неактуальність.

Суми штрафів становлять від 1 до 10 тисяч євро:

п’ятеро учасників акції мають сплатити по 1 000 євро;

один фігурант оштрафований на 7 000 євро;

ймовірний організатор групи отримав найбільший штраф - 10 000 євро.

Адвокати Еммануель де Дінешен та Луї Глорія висловили задоволення рішенням, зазначивши, що склад злочину про деморалізацію армії застарів ще з часів Алжирської війни.

Що передувало

За даними слідства, група діяла в Парижі з 18 по 20 червня 2024 року. Поліція затримала виконавців у жовтні минулого року на місці злочину близько пів другої ночі: один чоловік малював через трафарет порожню труну з написом "Stop the death now!" (Зупиніть смерть зараз!), інший - стежив за обстановкою.

Аналогічні малюнки, зокрема зображення труни з авіаційними крилами та підписом "Des Mirage pour l'Ukraine" ("Mirage для України"), були виявлені на будівлях інформагентства AFP, редакції газети Le Figaro та в інших районах міста.

Фото: графіті з "солдатами Франції в Україні" (AFP)

Затримані зізналися, що за кожну добу такої "роботи" отримували по 100 євро. Замовником акції вважають Олександра Григоренка, який є прихильником проросійської партії SOR. За версією слідства, саме він найняв виконавців та координував їхні дії в Парижі.