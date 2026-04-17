В Париже вынесли приговор молдаванам за граффити с гробами "солдат Франции в Украине"

22:20 17.04.2026 Пт
Самым тяжелым пунктом обвинения была "деморализация армии"
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: полиция Франции (Getty Images)

Суд Парижа назначил штрафы семерым гражданам Молдовы за нанесение на здания граффити гробов с "французскими солдатами в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Actu.

Суд оправдал подсудимых по самому тяжкому пункту обвинения - "деморализация армии". Французская прокуратура настаивала на тюремном заключении по этой статье, однако защита успешно доказала ее неактуальность.

Суммы штрафов составляют от 1 до 10 тысяч евро:

  • пятеро участников акции должны заплатить по 1 000 евро;
  • один фигурант оштрафован на 7 000 евро;
  • предполагаемый организатор группы получил самый большой штраф - 10 000 евро.

Адвокаты Эммануэль де Динешен и Луи Глория выразили удовлетворение решением, отметив, что состав преступления о деморализации армии устарел еще со времен Алжирской войны.

Что предшествовало

По данным следствия, группа действовала в Париже с 18 по 20 июня 2024 года. Полиция задержала исполнителей в октябре прошлого года на месте преступления около половины второго ночи: один человек рисовал через трафарет пустой гроб с надписью "Stop the death now!" (Остановите смерть сейчас!), другой - следил за обстановкой.

Аналогичные рисунки, в частности изображение гроба с авиационными крыльями и подписью "Des Mirage pour l'Ukraine" ("Mirage для Украины"), были обнаружены на зданиях информагентства AFP, редакции газеты Le Figaro и в других районах города.

Фото: граффити с "солдатами Франции в Украине" (AFP)

Задержанные признались, что за каждые сутки такой "работы" получали по 100 евро. Заказчиком акции считают Александра Григоренко, который является сторонником пророссийской партии SOR. По версии следствия, именно он нанял исполнителей и координировал их действия в Париже.

Напомним, Россия активно использует инструменты дезинформации. В частности, вражеские дроны сбрасывали на Сумщине и Черниговщине поддельные купюры с призывами сдавать координаты украинских позиций и обращениями к свержению власти.

Ранее РФ пыталась переложить на Украину ответственность за загрязнение реки Днестр после собственного удара по Днестровской ГЭС. Пророссийские ресурсы в Молдове продвигали по меньшей мере три версии фейков, но ни одна из них не подтвердилась.

