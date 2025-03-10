У Парижі представники 30 країн обговорять створення міжнародних сил безпеки для України

"Такі сили мають на меті стримати Росію від нового наступу після можливого припинення вогню", - повідомив виданню представник французької армії.

За його словами, до переговорів дистанційно долучаться також представники країн Азії та Океанії.

"Міжнародний склад учасників переговорів демонструє, наскільки широко Франція та Велика Британія шукають підтримку для формування коаліції держав, яка забезпечуватиме безпеку України у разі припинення бойових дій", - зазначив французький дипломат.

Видання зазначає, що ця новина з’явилася після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про ще одну зустріч "коаліції охочих" у віртуальному форматі.

Другий саміт Стармера

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що голова британського уряду Кір Стармер проведе віртуальну зустріч європейських лідерів, щоб оговорити Україну, в суботу, 15 березня.

Зустріч буде "продовженням" нещодавнього саміту щодо України, який відбувся 2 березня у Лондоні. У ньому взяли участь лідери понад 10 держав, керівництво ЄС та НАТО. Зокрема зустріч відвідав й президент Володимир Зеленський.

The Guardian додає, що зустріч відбудеться наприкінці напруженого дипломатичного тижня, після запланованих українсько-американських переговорів й окремих європейських дискусій за участю верховного головнокомандувача Збройних сил і міністрів оборони Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі.