В Париже представители 30 стран обсудят создание международных сил безопасности для Украины

"Такие силы имеют целью сдержать Россию от нового наступления после возможного прекращения огня", - сообщил изданию представитель французской армии.

По его словам, к переговорам дистанционно присоединятся также представители стран Азии и Океании.

"Международный состав участников переговоров демонстрирует, насколько широко Франция и Великобритания ищут поддержку для формирования коалиции государств, которая будет обеспечивать безопасность Украины в случае прекращения боевых действий", - отметил французский дипломат.

Издание отмечает, что эта новость появилась после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о еще одной встрече "коалиции желающих" в виртуальном формате.

Второй саммит Стармера

Напомним, сегодня стало известно, что глава британского правительства Кир Стармер проведет виртуальную встречу европейских лидеров, чтобы обсудить Украину, в субботу, 15 марта.

Встреча будет "продолжением" недавнего саммита по Украине, который состоялся 2 марта в Лондоне. В нем приняли участие лидеры более 10 государств, руководство ЕС и НАТО. В частности встречу посетил и президент Владимир Зеленский.

The Guardian добавляет, что встреча состоится в конце напряженной дипломатической недели, после запланированных украинско-американских переговоров и отдельных европейских дискуссий с участием верховного главнокомандующего Вооруженных сил и министров обороны Великобритании, Германии, Италии и Польши.