В Парижі планують провести конференцію щодо відновлення України

У понеділок, 03 жовтня, прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн анонсувала проведення в Парижі конференції з відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien .

"У прийдешні місяці ми організуємо економічну конференцію з українською владою для мобілізації наших компаній", - заявила Борн.

Також прем’єр-міністр заявила, що з кінця листопада французькі домогосподарства, які прихистили в себе біженців з України, будуть отримувати фінансову допомогу.

"Я хочу віддати належне і подякувати всім громадам, які мобілізуються, виявляють солідарність і дозволяють приймати і навчати українських біженців. Їхня прихильність є цінною і вирішальною", - додала наостанок.