В Парижі планують провести конференцію щодо відновлення України

У понеділок, 03 жовтня, прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн анонсувала проведення в Парижі конференції з відновлення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.
"У прийдешні місяці ми організуємо економічну конференцію з українською владою для мобілізації наших компаній", - заявила Борн.
Також прем’єр-міністр заявила, що з кінця листопада французькі домогосподарства, які прихистили в себе біженців з України, будуть отримувати фінансову допомогу.
"Я хочу віддати належне і подякувати всім громадам, які мобілізуються, виявляють солідарність і дозволяють приймати і навчати українських біженців. Їхня прихильність є цінною і вирішальною", - додала наостанок.
Нагадаємо, що у липні Україна представила західним партнерам план відновлення країни, який розрахований на 10 років.
Пізніше учасники конференції з відновлення України в Лугано за підсумками роботи затвердила декларацію. Вона передбачає сім принципів процесу відновлення України.
Також Франція направила найбільшу партію гуманітарки в Україну.
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