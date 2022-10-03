В Париже планируют провести конференцию по восстановлению Украины

В понедельник, 03 октября, премьер-министр Франции Элизабет Борн анонсировала проведение в Париже конференции по восстановлению Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .
"В предстоящие месяцы мы организуем экономическую конференцию с украинскими властями для мобилизации наших компаний", - заявила Борн.
Также премьер-министр заявила, что с конца ноября французские домохозяйства, приютившие у себя беженцев из Украины, будут получать финансовую помощь.
"Я хочу отдать должное и поблагодарить всех мобилизуемых общин, проявляющих солидарность и позволяющих принимать и обучать украинских беженцев. Их благосклонность является ценной и решающей", - добавила напоследок.
Напомним, что в июле Украина представила западным партнерам план восстановления страны, рассчитанный на 10 лет.
Позже участники конференции по восстановлению Украины в Лугано по итогам работы утвердили декларацию. Она предусматривает семь принципов процесса обновления Украины.
Также Франция направила самую большую партию гуманитарки в Украину.
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