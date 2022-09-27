Франція направить найбільшу партію гуманітарки в Україну
Фото: очільник МЗС Франції Катрін Колонна (GettyImages)
Із Марселя (Франція) вже завтра має вирушити корабель із понад тонною гуманітарного вантажу для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг очільника МЗС Франції Катрін Колонни.
"Це найбільша за масштабом гуманітарна операція, де ми зібрали для допомоги Україні понад тонну гуманітарного вантажу", - сказала вона.
Колонна заявила, що завтра ввечері вона буде в Марселі на відправленні цього корабля.
Нагадаємо, що сьогодні глава МЗС Франції прибула з візитом до Києва.
Також, президент Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції Катрін Колонною.
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