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Франція направить найбільшу партію гуманітарки в Україну

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Вівторок 27 вересня 2022 21:04
Франція направить найбільшу партію гуманітарки в Україну Фото: очільник МЗС Франції Катрін Колонна (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Із Марселя (Франція) вже завтра має вирушити корабель із понад тонною гуманітарного вантажу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг очільника МЗС Франції Катрін Колонни.

"Це найбільша за масштабом гуманітарна операція, де ми зібрали для допомоги Україні понад тонну гуманітарного вантажу", - сказала вона.

Колонна заявила, що завтра ввечері вона буде в Марселі на відправленні цього корабля.

Нагадаємо, що сьогодні глава МЗС Франції прибула з візитом до Києва.

Також, президент Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції Катрін Колонною.

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