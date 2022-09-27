Франція направить найбільшу партію гуманітарки в Україну

Із Марселя (Франція) вже завтра має вирушити корабель із понад тонною гуманітарного вантажу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг очільника МЗС Франції Катрін Колонни.

"Це найбільша за масштабом гуманітарна операція, де ми зібрали для допомоги Україні понад тонну гуманітарного вантажу", - сказала вона.

Колонна заявила, що завтра ввечері вона буде в Марселі на відправленні цього корабля.