У Парижі через "мінування" евакуйовували людей з Ейфелевої вежі

Три поверхи Ейфелевої вежі та її внутрішній дворик були евакуйовані після повідомлення про загрозу вибуху.

На місці працювала група вибухотехніків, які проводили обстеження.

"Це стандартна процедура в подібних ситуаціях, хоча вони трапляються рідко", - сказала прес-секретар компанії Sete, що експлуатує пам'ятник.

Правоохоронці повідомили, що тривогу було знято близько 15:30, і Ейфелеву вежу знову відкрили для відвідувачів.

Нагадаємо, минулого року мер Парижа Енн Ідальго запропонував скоротити час освітлення Ейфелевої вежі на тлі енергетичної кризи та надзвичайної кліматичної ситуації.

До того ж навесні минулого року Ейфелеву вежу в столиці Франції "пофарбували" в кольори українського прапора. На символ Парижа спроектували синьо-жовтий прапор на знак підтримки українського народу у війні проти РФ.

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