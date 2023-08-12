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В Париже из-за "минирования" эвакуировали людей из Эйфелевой башни

Фото: в Париже из-за "минирования" эвакуировали людей из Эйфелевой башни (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Париже из-за сообщения о заминировании были эвакуированы все люди с территории Эйфелевой башни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

Три этажа Эйфелевой башни и ее внутренний двор были эвакуированы после сообщения об угрозе взрыва.

На месте работала группа взрывотехников, проводивших обследование.

"Это стандартная процедура в подобных ситуациях, хотя они случаются редко", - сказала эксплуатирующая памятник пресс-секретарь компании Sete.

Правоохранители сообщили, что тревога была снята около 15:30, и Эйфелеву башню снова открыли для посетителей.

Напомним, в прошлом году мэр Парижа Энн Идальго предложил сократить время освещения Эйфелевой башни на фоне энергетического кризиса и чрезвычайной климатической ситуации.

К тому же, весной прошлого года Эйфелеву башню в столице Франции "покрасили" в цвета украинского флага. На символ Парижа спроектировали сине-желтое знамя в знак поддержки украинского народа в войне против РФ.

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