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Эйфелеву башню "окрасили" в цвета украинского флага

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Париж, Вторник 10 мая 2022 06:41
Эйфелеву башню "окрасили" в цвета украинского флага Эйфелева башня (Фото: twitter.com/visegrad24)
Автор: Константин Широкун

Эйфелеву башню в столице Франции "окрасили" в цвета украинского флага. На символ Парижа спроецировали сине-желтый флаг в знак поддержки украинского народа в войне против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Председательства Франции в Совете ЕС.

"По случаю председательства Франции в Совете Европейского Союза в День Европы и в знак солидарности с Украиной и украинским народом, Эйфелева башня в этот вечер подсвечена цветами Государственного флага Украины", - говорится в сообщении представительства.

Напомним, что Франция увеличила гуманитарную помощь Украине до 2 млрд долларов. В Елисейском дворце уточнили, что средства не будут направлены на военное оборудование и технику.

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