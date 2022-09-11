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В Париже предложат сократить освещение Эйфелевой башни на фоне энергокризиса

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Париж, Воскресенье 11 сентября 2022 06:12
В Париже предложат сократить освещение Эйфелевой башни на фоне энергокризиса Фото: Эйфелева башня (twitter.com/visegrad24)
Автор: Артур Родивилов

Мэр Парижа Энн Идальго предложит сократить время освещения Эйфелевой башни на фоне энергетического кризиса и чрезвычайной климатической ситуации.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Journal du dimanche.

336 золотых прожекторов башни угасают в час ночи, но предлагается, что теперь они будут угасать в 23:45, когда башню покидают последние посетители.

Управляющая компания Эйфелевой башни SETE объяснила, что вопреки расхожему мнению, ночное освещение башни составляет всего 4% годового счета за электроэнергию памятника, и мигание 20 тысяч мигающих в течение 5 минут в начале каждого часа светодиодов - это энергоэффективное оборудование.

Следовательно, мера, о которой будет объявлено 13 сентября, носит символический характер. Жан-Франсуа Мартинс, президент SETE, сказал, что достигнутая экономия энергии не будет феноменальной, но "как самый посещаемый памятник в мире мы должны показать пример".

Напомним, правительство Франции намерено принять ряд непопулярных мер ради повышения энергоэффективности малого бизнеса.

Предпринимателей обяжут держать двери магазинов закрытыми при работающей климатической системе, а также ограничат время работы неоновой рекламы.

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